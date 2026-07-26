Четыре человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Павловском округе

Вечером в рабочем поселке Тумботино на улице Пушкина в районе дома № 4 произошла смертельная авария. 58-летний мужчина за рулем автомобиля SsangYong при повороте не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку. Там он врезался в Lada Vesta под управлением 48-летнего водителя.