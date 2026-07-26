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Четыре человека пострадали в аварии с пьяным водителем в Павловском округе

Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Павлова.

Источник: Нижегородская правда

Вчера, 25 июля, в Павловском округе в ДТП с пьяным водителем пострадали 4 человека. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

Вечером в рабочем поселке Тумботино на улице Пушкина в районе дома № 4 произошла смертельная авария. 58-летний мужчина за рулем автомобиля SsangYong при повороте не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку. Там он врезался в Lada Vesta под управлением 48-летнего водителя.

В результате ДТП пострадал владелец отечественной легковушки. А также травмы получили 23-летняя, 24-летняя и 28-летний пассажиры. Пострадавших госпитализировали в ЦРБ Павлова.

По предварительным данным, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нетрезвый житель Арзамаса стал фигурантом уголовного дела из-за взятки.