В Самарской области стала известна причина пожара, в котором сгорели несколько машин и погибли трое

Грузовик врезался в стоящую на дороге Skoda Octavia, в которой были канистры. После удара машина мгновенно загорелась, находящиеся в ней пассажиры (женщина и двое детей) спастись не смогли. Водитель (отец детей) в момент аварии был на улице. Вскоре огонь перекинулся на грузовик и на еще две припаркованные рядом машины. Автомобиль Skoda Octavia остановился из-за дорожных работ.