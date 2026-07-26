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Бастрыкин потребовал доклад по делу о затапливаемом доме в Нижнем Новгороде

Жильцы много лет жалуются на протекающую крышу и отсутствие ремонта.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за ненадлежащего содержания многоквартирного дома на улице Бориса Корнилова в Нижнем Новгороде. По данным следствия, жители более четырех лет сталкиваются с регулярными подтоплениями квартир из-за протекающей кровли, однако проблема до сих пор не решена, сообщили в Информационном центре СК России.

По информации ведомства, дом, построенный в 1970 году, регулярно затапливает после осадков из-за нарушения целостности крыши. Вода портит имущество жильцов, разрушает отделку помещений и создает угрозу коротких замыканий электропроводки.

Кроме того, одна из местных жительниц после очередного подтопления поскользнулась на мокром полу в своей квартире и получила перелом руки. Несмотря на многочисленные обращения в различные инстанции, капитальный ремонт кровли так и не был проведен.

По факту произошедшего следователи СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину доложить о предварительных и итоговых результатах расследования, а также о мерах, которые принимаются для защиты прав жителей дома. Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета.