Придавило на стройке? Жуткий ураган унёс жизнь рабочего: кадры разрушений

Жуткий шторм, который накрыл Ростов вечером 25 июля 2026, принёс не только разрушения, но и отнял жизнь. Когда бушевал шквалистый ветер и стеной стоял ливень, один из сторожей находился на своём посту на строительном объекте. По данным СМИ, сильный порыв ветра обвалил на него тяжёлую конструкцию.
На место ЧП прибыли медики, они приложили немало усилий, чтобы спасти пострадавшего. Но, к сожалению, сделать этого не удалось. Подробнее — в материале rostov.aif.ru.
Придавило строительным вагончиком?
Глава города Александр Скрябин прокомментировал трагические последствия непогоды. По его данным, жертвой стихии стал один человек. Ещё 13 жителей получили травмы различной степени тяжести, семеро из них были госпитализированы.
Как сообщает портал donday.ru со ссылкой на собственный источник, сильный ветер отнял жизнь 58-летнего Александра К. — сторожа строительной площадки жилого комплекса на Восточном шоссе.
В момент разгула непогоды мужчина находился на рабочем месте. По предварительным данным, из-за шквального ветра на него обрушился отовравшийся строительный вагончик. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако спасти его не удалось: он умер на операционном столе.
В пресс-службе СУ СК России по Ростовской области сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка. В её ходе установят обстоятельства произошедшего.
Посмотрите на последствия сильного шторма в Ростове 25 июля 2026 года.
Всего, по данным главы Ростова Скрябина, в результате шквалистого ветра в городе произошло более 100 происшествий. Последствия 26 уже ликвидированы.
Коммунальщики и спасатели продолжают убирать упавшие деревья и ветки с проезжей части, сотрудники ресурсоснабжающих организаций восстанавливают водоснабжение и электричество.
Посмотрите на последствия удара стихии. Ураганный ветер вырывал с корнем деревья, срывал дорожные знаки и номера с машин, срывал крыши и обваливал рекламные конструкции остановки.
Доставалось как жилым, так и нежилым объектам. Ветер даже отрывал номера машин.
Деревья валились и на проезжую часть.