Придавило на стройке? Жуткий ураган унёс жизнь рабочего: кадры разрушений

Жуткий шторм, который накрыл Ростов вечером 25 июля 2026, принёс не только разрушения, но и отнял жизнь. Когда бушевал шквалистый ветер и стеной стоял ливень, один из сторожей находился на своём посту на строительном объекте. По данным СМИ, сильный порыв ветра обвалил на него тяжёлую конструкцию.