Проходящие через Воронеж поезда задерживаются из-за непогоды

Проходящие через Воронеж поезда задерживаются из-за последствий разгула стихии в Ростовской области. Как сообщили в РЖД, сбои в графике произошли из-за аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения.
На ликвидацию последствий стихии бросили более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники. К настоящему моменту работу станций удалось восстановить, но сбоев в движении избежать не удалось.
Всего от расписания отстают 89 поездов. Максимальное время задержки достигает 8 часов.
Также, по информации ФПК «Лучше поездом!», у некоторых составов изменилось время отправления с начальных станций:
№ 155 Анапа — Москва — отправление не ранее 12:00 вместо 10:05.
№ 232 Ейск — Москва — не ранее 12:00 вместо 10:03.
№ 460 Адлер — Тамбов — не ранее 13:30 вместо 9:30.
№ 126 Новороссийск — Москва — не ранее 16:30 вместо 14:20.
№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург — не ранее 17:00 вместо 13:49.
№ 38 Сириус — Нижний Новгород — не ранее 17:30 вместо 14:54.
№ 578 Сириус — Челябинск — не ранее 18:00 вместо 13:44.
№ 84 Адлер — Москва — не ранее 18:00 вместо 14:46.
Пассажиров, ожидающих в пути более четырёх часов, обеспечивают питанием. Обо всех изменениях в графике предупреждают по СМС. Железнодорожники просят сохранять спокойствие.