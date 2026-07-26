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Проходящие через Воронеж поезда задерживаются из-за непогоды

В РЖД сообщили об отставании от графика 89 составов, некоторые задерживаются до 8 часов.

Источник: АиФ Воронеж

Проходящие через Воронеж поезда задерживаются из-за последствий разгула стихии в Ростовской области. Как сообщили в РЖД, сбои в графике произошли из-за аварийного отключения тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения.

На ликвидацию последствий стихии бросили более 100 железнодорожников, восстановительный поезд и десять единиц спецтехники. К настоящему моменту работу станций удалось восстановить, но сбоев в движении избежать не удалось.

Всего от расписания отстают 89 поездов. Максимальное время задержки достигает 8 часов.

Также, по информации ФПК «Лучше поездом!», у некоторых составов изменилось время отправления с начальных станций:

№ 155 Анапа — Москва — отправление не ранее 12:00 вместо 10:05.

№ 232 Ейск — Москва — не ранее 12:00 вместо 10:03.

№ 460 Адлер — Тамбов — не ранее 13:30 вместо 9:30.

№ 126 Новороссийск — Москва — не ранее 16:30 вместо 14:20.

№ 49 Кисловодск — Санкт-Петербург — не ранее 17:00 вместо 13:49.

№ 38 Сириус — Нижний Новгород — не ранее 17:30 вместо 14:54.

№ 578 Сириус — Челябинск — не ранее 18:00 вместо 13:44.

№ 84 Адлер — Москва — не ранее 18:00 вместо 14:46.

Пассажиров, ожидающих в пути более четырёх часов, обеспечивают питанием. Обо всех изменениях в графике предупреждают по СМС. Железнодорожники просят сохранять спокойствие.

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