Женщина сгорела во время пожара в частном доме

В Ветлужском округе на месте пожара обнаружили тело женщины. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Пожар произошел в рабочем поселке имени Калинина. Там на улице 1 Мая загорелся частный дом с надворными постройками. Площадь возгорания составила 64 квадратных метра.
На месте происшествия работали подразделения МЧС России. К ликвидации огня привлекли 5 пожарных расчетов.
В ходе разбора конструкций было обнаружено тело погибшей женщины. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что подозреваемый в поджоге дома с гибелью женщины задержан в Нижнем Новгороде.
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