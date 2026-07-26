Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Клад времен Золотой Орды обнаружили волгоградские археологи

Волгоградские археологи при раскопках на Водянском городище обнаружили клад времен Золотой Орды. В.

Волгоградские археологи при раскопках на Водянском городище обнаружили клад времен Золотой Орды. В холщовом мешочке лежали сложенные стопкой медные монеты.

Раскопанный специалистами участок площадью 70 квадратных метров хранил немало следов истории — археологи подняли из земли фрагменты красноглиняной и кашинной поливной посуды, стеклянные бусы, изделия из кости. По крупицам собирая информацию о жизни людей в этих краях, исследователи, предположительно, нашли остатки дома середины XIV века, несколько хозяйственных ям и якорь для лодки, принадлежавший жителям золотоордынского города.

— Наиболее важной находкой стал клад из 23 медных монет, спрятанный или потерянный горожанином в период смутного времени в Золотой Орде, — рассказал доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого образования ВГСПУ Андрей Лапшин. — Монеты, которые были сложены стопкой, отчеканили при ханах Хызре и Мюриде в 1360—1363 годах в крупнейших городах Золотой Орды — Сарае и Гюлистане.

Работа, требующая огромных трудов и постоянной концентрации, не теряет популярности в наши дни. Напротив, загоревшись археологией однажды, многие волгоградцы уже не представляют себя без полевых выездов.

— Конечно, сначала мы, как и все, думали о каких-то бытовых мелочах — а как спать? А как купаться? Но еще до начала раскопок мы были настроены на то, что нас ждем мегакрутое приключение. По счастливой случайности в 2015 году я, тогда еще первокурсница, попала в экспедицию к Владиславу Ивановичу. Этот человек влюбил меня в археологию так же, как влюблял в нее тысячу других школьников и студентов. Он обладал такой харизмой и такой неизмеримой любовью к своему делу, что рядом с ним было невозможно оставаться безучастным, — рассказывала археолог Анастасия Гущина. — Причем, если большинство людей он заражал этим делом, как внеучебной деятельностью, то нас еще и как наукой.

В апреле в Волгоградском краеведческом музее показали редчайшие экспонаты, найденные настоящей легендой археологии Владиславом Мамонтовым. Знаменитый ученый около 40 лет возглавлял археологическую лабораторию Волгоградского государственного социально-педагогического университета, которая теперь носит его имя. За время работы он совершил сотни выездов и даже в почтенном возрасте участвовал в раскопках с юношеским рвением. Студенты ВГСПУ знали — полевая практика с Владиславом Мамонтовым станет для них не просто полезным, но и поистине интересным времяпрепровождением.

Фото молодежного археологического клуба «Легенда» и ВГСПУ/Vk.com.