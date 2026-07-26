Счёт не закрыт. Лето-2026 побило страшный рекорд по числу утонувших детей

Теплый сезон 2026 года продолжает неумолимый и пугающий отсчёт юных жизней, унесённых водой. Цифры уже называют рекордными. По данным на 24 июля в губернии утонули уже 12 несовершеннолетних. В 2025 году с мая по сентябрь на реках и озёрах региона погибли семь детей и подростков. Тревожную тенденцию корреспондент samara.aif.ru обсудил с начальником отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Натальей Нестеровой.
Факторы очевидные и косвенные.
За летний период текущего года, по данным на 24 июля, на водоёмах Самарской области зафиксировано 26 происшествий — 25 человек погибли, в том числе 12 несовершеннолетних, сообщила Наталья Нестерова. «В прошлом году погибли семь детей, и мы считали эту цифру очень большой. В предыдущие годы были куда более низкие или вовсе нулевые цифры».
Пугающую тенденцию Нестерова связывает с халатным отношением взрослых, безответственностью, жаркой погодой и отсутствием серьёзных и действенных санкций за купание в неустановленных местах. Все дети, кроме одного, погибли именно на диких пляжах, на многих из которых установлены запрещающие аншлаги, которые останавливают далеко не всех.
Вечером 22 июля в заплыв по реке Самара в Борском районе решили отправиться трое мальчишек. Этот приток Волги довольно коварен, местами весьма быстр, воду кое-где закручивает. Что именно стало причиной того, что ребята начали тонуть, остаётся гадать. Пятнадцатилетнего подростка удалось спасти очевидцам. Тело второго мальчика, 2009 года рождения, сотрудники МЧС подняли на берег в тот же день. Третьего — 14-летнего парня — нашли только через два дня. На берегу, от которого отплывали мальчики, установлены таблички, запрещающие купание. Не сработали.
Не всеми усваиваются и меры, которые призваны доносить до взрослых и детей жизненно важную информацию. «Количество профилактических мероприятий, количество эфиров на радио и телевидении, публикаций в печатных и электронных СМИ, количество выездных бесед возросло в разы. Но складывается такое впечатление, что слышит лишь тот, кто хочет слышать», — сетует Наталья Нестерова.
Кара во спасение.
В сезоне 2026 года в Самарской области зарегистрировано 58 пляжей в 26 муниципальных образованиях. Здесь работают спасатели, отдыхающие под присмотром. Вот только излюбленных мест для водных забав у жителей региона гораздо больше. «По данным ответственных лиц муниципальных образований у нас в области порядка 180 мест известных традиционного отдыха на водных объектах. Грубо говоря, более ста мест — это многочисленные реки, озёра, запруды, — где выставить патруль просто невозможно», — поделилась Наталья Нестерова.
Можно поставить предупреждающие аншлаги, запретить купание, но это не будет работать, пока наказание за нарушение не станет реальным, а не гипотетическим, считает начальник отдела безопасности людей на водных объектах. МЧС штрафовать граждан права не имеет. Только предупреждать. Но рычаги есть в руках муниципальных властей. «У них есть административные комиссии, которые вправе вести патрулирование, составлять протоколы, выносить постановления по региональному административному закону 115 ГД, где предусмотрен штраф», — напомнила Наталья Нестерова.
Конечно, далеко не всех остановит страх наказания на сумму от 500 до 1000 рублей, предусмотренного этим законом. Но и эта мера остаётся лишь на бумаге. «У нас очень большое количество мест, где выставлены знаки-аншлаги. Но на сегодняшний день в 2026 году нет ни одного постановления административных комиссий о том, что гражданин нарушил запрет. Это говорит о формальном подходе», — сообщила Наталья Нестерова.
В статистике водных происшествий лета-2026 есть всё же и одна положительная тенденция. По данным на последнюю декаду июля в Самарской области ни один несовершеннолетний не пострадал в инцидентах с катерами и лодками. К слову, для судоводителей, в отличие от купальщиков-нарушителей, штрафы повыше — до пары десятков тысяч рублей. И собирает их ГИМС, чьи катера патрулируют акваторию на постоянной основе. Чего не делают на пляжах административные комиссии муниципалитетов. Получается, что угроза наказания работает, когда становится реальной. И очень хочется верить, что страшный счёт жаркого лета закрыт.