Счёт не закрыт. Лето-2026 побило страшный рекорд по числу утонувших детей

В статистике водных происшествий лета-2026 есть всё же и одна положительная тенденция. По данным на последнюю декаду июля в Самарской области ни один несовершеннолетний не пострадал в инцидентах с катерами и лодками. К слову, для судоводителей, в отличие от купальщиков-нарушителей, штрафы повыше — до пары десятков тысяч рублей. И собирает их ГИМС, чьи катера патрулируют акваторию на постоянной основе. Чего не делают на пляжах административные комиссии муниципалитетов. Получается, что угроза наказания работает, когда становится реальной. И очень хочется верить, что страшный счёт жаркого лета закрыт.