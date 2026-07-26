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Под Воронежем автоледи попала в больницу после вылета в кювет на «Фольксвагене»

В Новохоперском районе женщина не справилась с управлением.

В Новохоперском районе женщина-водитель пострадала в ДТП в ночь на 26 июля. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, авария случилась в 00:20 на улице Карла Маркса в селе Елань-Колено.

Водитель легкового автомобиля «Фольксваген Джетта» не справилась с управлением и съехала в кювет.

К месту ДТП выдвинулся расчет пожарно-спасательной части. В результате женщина получила травмы, ее госпитализировали в Новохоперскую районную больницу.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что 23 июля в селе Озерки Бутурлиновского района 32-летний местный житель на мотоцикле «ЕМС» при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ под управлением 30-летнего жителя Боброва. Мотоциклист и его 30-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.

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