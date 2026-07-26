Под Воронежем автоледи попала в больницу после вылета в кювет на «Фольксвагене»

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что 23 июля в селе Озерки Бутурлиновского района 32-летний местный житель на мотоцикле «ЕМС» при проезде нерегулируемого перекрестка со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ГАЗ под управлением 30-летнего жителя Боброва. Мотоциклист и его 30-летняя пассажирка погибли на месте ДТП.