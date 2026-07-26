В Омске столкнулись две женщины на иномарках, одна выскочила на красный свет

В Омске 26 июля случилось ДТП на перекрестке улиц 24-я Северная и 2-я Совхозная. Два участника аварии в итоге получили травмы.
Как уточнило областное УМВД, в 13:25 часов в Госавтоинспекцию поступило сообщение о самом ДТП.
Прибыв на место происшествия, полиция предварительно установила, что водитель автомобиля «Хендай», женщина 1976 года рождения, на 24-й Северной выехала на перекресток на красный свет и столкнулась там с «Маздой», которой управляла женщина 1984 года рождения.
В результате помощь медиков понадобилась водительнице «Мазды» и ее пассажирке, девочке 2019 года рождения.
Окончательно подробности аварии будут выяснены в ходе проверки.