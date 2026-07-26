В Омске столкнулись две женщины на иномарках, одна выскочила на красный свет

Прибыв на место происшествия, полиция предварительно установила, что водитель автомобиля «Хендай», женщина 1976 года рождения, на 24-й Северной выехала на перекресток на красный свет и столкнулась там с «Маздой», которой управляла женщина 1984 года рождения.