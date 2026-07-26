Два человека погибли в ДТП под Бахчисараем

В районе Бахчисарая произошла смертельная авария, в которой погибли два человека. По данным пресс-службы МВД Крыма, легковой автомобиль столкнулся с деревом и перевернулся.
Авария случилась около 02:30 26 июля на автодороге «Бахчисарай — Шелковичное». По предварительным данным, водитель 1984 года рождения на автомобиле «Мазда 3» ехал из Бахчисарая. Съехав с дороги влево, автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.
«В результате ДТП водитель и 31-летний пассажир легкового автомобиля смертельно травмированы», — сообщает пресс-служба МВД Крыма.
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