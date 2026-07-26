Поставки в Крым признали хищениями

Завышенная же оплата фрахта, по словам защитника, образовалась из-за того, что из коммерческих предложений подрядчика со стоимостью фрахта из расчета двух кругорейсов в сутки представители НИКИМПа включили в договор только условие о цене. «Поэтому речь о количестве кругорейсов идет только в коммерческих предложениях, а в договорах такого условия нет, и это следствие сочло как обман заказчика», — пояснил адвокат Ишутин, добавив, что практически все полученные ООО «Аврора» по контрактам деньги были потрачены на развитие портовой инфраструктуры и покупку морского транспорта.