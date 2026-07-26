Поставки в Крым признали хищениями

Острая нужда в ГСМ в Крыму возникла еще после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — подрыв грузовика, начиненного взрывчаткой. Тогда в качестве альтернативного пути доставки в регион бензина и солярки было решено использовать паромное сообщение через Керченский пролив.
Одним из поставщиков ГСМ и различной техники стало возглавляемое Мариной Пятковой ООО «Аврора», входящее в группу компаний ТЭС Сергея Бейма.
Свой первый рейс между портами Керчь и Кавказ принадлежавший им паром «Конро-трейдер» совершил уже 22 октября 2022 года. Всего же вплоть до августа 2024 года между заказчиком — ФГУП НИКИМП — и ООО «Аврора» было заключено десять договоров. За это время судно перевезло 13 664 вагона и 1161 единицу автотехники, совершив 369 кругорейсов. Дважды паром подвергался ракетным атакам ВСУ и в результате последней 23 августа 2024 года затонул, а капитан «Конро-трейдера» погиб.
В том же 2024 году во ФГУП НИКИМП Федеральное казначейство провело проверку, а выявленные нарушения стали основанием для возбуждения СКР уголовного дела об особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, Сергей Бейм, Марина Пяткова и «иные неустановленные организаторы преступления с целью хищения средств федерального бюджета РФ создали организованную группу, члены которой подготовили коммерческие предложения с указанием завышенной стоимости фрахта, изготовили государственные контракты и договоры с включением в них соответствующего условия о цене, после чего систематически направляли ФГУП НИКИМП акты выполненных работ с отражением в них завышенной стоимости фрахта, которые беспрепятственно принимались и оплачивались».
По данным «Ъ», сначала речь в деле шла о махинациях по одному контракту на поставку топлива на 224 млн руб. Однако затем эта цифра увеличилась до 500 млн руб.
А в итоговой редакции бизнесменам вменили хищение более 1,1 млрд руб., то есть всей суммы, полученной ООО «Аврора» по десяти контрактам с ФГУП НИКИМП.
Задержали Сергея Бейма и Марину Пяткову одновременно 23 июля 2025 года. По ходатайству следствия Басманный суд Москвы отправил обоих в СИЗО, где они сейчас и знакомятся с материалами дела.
Своей вины в инкриминированном деянии господа Пяткова и Бейм не признают. По словам адвоката последнего Артема Ишутина, все договоры заключались на условиях, выдвинутых как раз заказчиком в лице НИКИМПа, но никто из этого ФГУПа к уголовной ответственности не привлечен. «Именно его представители отвергли предложение собственника судна о заключении договора перевозки по утвержденным ФАС тарифам на каждую единицу транспорта, — заявил “Ъ” господин Ишутин.— В итоге по настоянию заказчика паром был предоставлен в посуточную аренду с услугами экипажа».
Завышенная же оплата фрахта, по словам защитника, образовалась из-за того, что из коммерческих предложений подрядчика со стоимостью фрахта из расчета двух кругорейсов в сутки представители НИКИМПа включили в договор только условие о цене. «Поэтому речь о количестве кругорейсов идет только в коммерческих предложениях, а в договорах такого условия нет, и это следствие сочло как обман заказчика», — пояснил адвокат Ишутин, добавив, что практически все полученные ООО «Аврора» по контрактам деньги были потрачены на развитие портовой инфраструктуры и покупку морского транспорта.
По словам защитников обвиняемых, "решение о привлечении к ответственности именно Сергея Бейма и Марины Пятковой является необъективным. В СКР и НИКИМПе оперативно получить комментарии не удалось.
Сам же господин Бейм написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит дать поручение правоохранительным органам объективно разобраться в сложившейся ситуации.