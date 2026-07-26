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Кошка, подброшенная к воротам нижегородского приюта, сбежала из переноски

Опасность для кошки в том, что рядом оживленная дорога и приют Марта с охотничьими собаками.

К заднему входу нижегородского приюта подбросили домашнюю кошку в переноске. Испуганное животное выбралось из нее и сбежало, рассказывают в группе «Сострадание НН».

Сегодня утром, 26 июля, сотрудники приюта снова обнаружили переноску у ворот здания, но кошки внутри не оказалось. После проверки камер выяснилось, что она выбралась и убежала в неизвестном направлении.

Находку заметили только днем, потому что воскресенье — не рабочий день приюта и ворота, к которым ее поставили — не входные. Судя по камерам, испуганная кошка долго «каталась» у ворот и в итоге убежала к заправке.

Опасность для домашнего животного сейчас в том, что вокруг — оживленная дорога, приют с собаками. А еще поблизости работает приют «Марта» с охотничьими собаками таксами.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что 204 беспризорных кошки и собаки отловили в Нижнем Новгороде с начала года.