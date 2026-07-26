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Маршрутка выехала на встречку и врезалась в Renault — погибла женщина

Три пассажира маршрутки и водитель кроссовера получили травмы, на месте работают следователи.

Источник: Telegram / МВД Беларуси

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Женщина погибла в результате столкновения маршрутного автобуса и кроссовера в Витебской области, сообщили в МВД Беларуси.

Смертельное ДТП произошло сегодня днем на автодороге Оболь — Полоцк в Шумилинском районе.

По предварительной информации, 35-летний водитель маршрутного автобуса Volkswagen выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster.

«В результате ДТП 57-летняя пассажирка легкового авто погибла, 57-летний водитель Renault и три пассажира маршрутки (32−38 лет) получили травмы», — рассказали в МВД.

Там уточнили, что на месте ДТП работают сотрудники ГАИ, а также следственно-оперативная группа.

В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, не совершать рискованных маневров и не отвлекаться от управления транспортным средством.