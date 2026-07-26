В Челябинске задержали хулигана, опрокинувшего кашпо с цветами в центре города

Сначала полицейские изучили записи камер, а затем установили местонахождение хулигана и доставили его в отдел полиции. Там с ним провели беседу и напомнили об ответственности. Парень вину свою признал, пообещал впредь так не поступать, а также обязался возместить причиненный ущерб.