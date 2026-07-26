В Челябинске задержали хулигана, опрокинувшего кашпо с цветами в центре города

Челябинские полицейские задержали молодого человека, который опрокинул кашпо с петуниями на проспекте Ленина. 18-летний хулиган раскаялся и пообещал возместить ущерб, сообщили в ГУ МВД России по региону.
Сначала полицейские изучили записи камер, а затем установили местонахождение хулигана и доставили его в отдел полиции. Там с ним провели беседу и напомнили об ответственности. Парень вину свою признал, пообещал впредь так не поступать, а также обязался возместить причиненный ущерб.
Центр Челябинска украшают кашпо с живыми цветами уже несколько лет подряд. И каждый год не обходится без инцидентов: хулиганы то вырывают, то выкапывают цветы, тем самым нарушая благоустройство города. Мэр Алексей Лошкин не раз призывал горожан не заниматься вандализмом.