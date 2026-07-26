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При падении авто в ущелье в Анталье погибли пять человек

В курортной провинции Анталья на юге Турции произошло ДТП со смертельным исходом.

Источник: AP 2024

По данным газеты Milliyet, автомобиль, следовавший по дороге Ташаагыл — Деребуджак в районе Бейдигин округа Манавгат, потерял управление и сорвался в ущелье. В результате аварии пять человек погибли, ещё двое пострадали.

«В автомобиле находились семь человек, пять из них погибли», — сообщил журналистам Губернатор Антальи Хулуси Шахин.

По словам главы провинции, одна из двух пострадавших — беременная женщина. Обе они были госпитализированы.

На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и жандармерия. Спасательные работы и следственные мероприятия продолжаются. По предварительным данным, все находившиеся в машине являются гражданами Турции.