При падении авто в ущелье в Анталье погибли пять человек

По данным газеты Milliyet, автомобиль, следовавший по дороге Ташаагыл — Деребуджак в районе Бейдигин округа Манавгат, потерял управление и сорвался в ущелье. В результате аварии пять человек погибли, ещё двое пострадали.
«В автомобиле находились семь человек, пять из них погибли», — сообщил журналистам Губернатор Антальи Хулуси Шахин.
По словам главы провинции, одна из двух пострадавших — беременная женщина. Обе они были госпитализированы.
На место происшествия оперативно прибыли бригады скорой помощи, пожарные расчёты, сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) и жандармерия. Спасательные работы и следственные мероприятия продолжаются. По предварительным данным, все находившиеся в машине являются гражданами Турции.