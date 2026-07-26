В Омске дети на квадроцикле столкнулись с Hyundai Solaris

Информация о пострадавших и официальные данные Госавтоинспекции пока не поступали. Судя по фотографиям выше, которые нам прислал очевидец, серьёзных травм ребятам удалось избежать, однако напоминаем, что езда без экипировки и водительских прав чревата не только серьёзными физическими, но и солидными юридическими последствиями.