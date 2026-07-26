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В Омске дети на квадроцикле столкнулись с Hyundai Solaris

Информацию прислал очевидец.

Источник: Om1 Омск

В микрорайоне Амур-2 двое детей на квадроцикле столкнулись с автомобилем Hyundai Solaris. Об этом редакции Om1 Омск сообщил очевидец.

Авария произошла 26 июля около 18:40 на перекрёстке улицы 21-я Амурская и дублёра улицы Завертяева.

По словам читателя, дети ехали вдвоём на одном квадроцикле без шлемов. После столкновения транспорт едва не опрокинулся, а несовершеннолетних отбросило в сторону багажника автомобиля.

На момент сообщения участники ДТП находились на месте и выясняли обстоятельства произошедшего.

Информация о пострадавших и официальные данные Госавтоинспекции пока не поступали. Судя по фотографиям выше, которые нам прислал очевидец, серьёзных травм ребятам удалось избежать, однако напоминаем, что езда без экипировки и водительских прав чревата не только серьёзными физическими, но и солидными юридическими последствиями.