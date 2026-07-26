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В Ростовской области в больницах остаются 11 человек, пострадавших от урагана

В Ростовской области 51 человек обратился за медицинской помощью из-за урагана.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в больницах остаются 11 человек, которые пострадали из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам главы региона, среди пострадавших, которые находятся в медучреждении, — один ребенок. Всего в Ростовской области за медицинской помощью обратился 51 человек.

— Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — написал Юрий Слюсарь.

Он также сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий погиб один человек. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

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