В Ростовской области в больницах остаются 11 человек, пострадавших от урагана

В Ростовской области в больницах остаются 11 человек, которые пострадали из-за непогоды. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, среди пострадавших, которые находятся в медучреждении, — один ребенок. Всего в Ростовской области за медицинской помощью обратился 51 человек.
— Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Врачи оказывают всю необходимую помощь, — написал Юрий Слюсарь.
Он также сообщил, что из-за неблагоприятных погодных условий погиб один человек. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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