Воронежский суд отказался узаконить самовольную реконструкцию склада в жилой зоне

Конфликт начался из-за того, что собственник участка, предназначенного под магазин стройматериалов, решил расширить свое имущество. Еще в 2014 году к обычному складу пристроили мансарду, в результате чего площадь здания заметно увеличилась. При этом владелец не получал официального разрешения на строительство. Когда он попытался оформить объект через мэрию, ему отказали, так как он не собрал обязательный по закону пакет документов.