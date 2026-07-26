В Нижегородской области в ДТП пострадали водитель и трое пассажиров

На улице Пушкина в посёлке Тумботино Павловского округа Нижегородской области вечером в субботу, 25 июля, произошло ДТП, в котором травмы получили четыре человека, сообщает региональное УГИБДД.
По предварительным данным, 58-летний водитель SsangYong при крутом повороте выбрал небезопасную скорость и не учел безопасный боковой интервал, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Lada Vesta, которым управлял 48-летний мужчина.
В аварии пострадали водитель отечественной легковушки, а также трое его пассажиров: 23-летняя и 24-летняя девушки и 28-летний молодой человек. Всех увезли в Павловскую ЦРБ.
По информации инспекторов ДПС, водитель иномарки продолжительно был пьян. По данному факту полиция проводит проверку.
Ранее, напомним, мы сообщали о гибели в ДТП и.о. игумена Свято-Успенской Флорищенской пустыни иеромонаха Тихона.