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В Нижегородской области в ДТП пострадали водитель и трое пассажиров

Предположительно виновник аварии находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

На улице Пушкина в посёлке Тумботино Павловского округа Нижегородской области вечером в субботу, 25 июля, произошло ДТП, в котором травмы получили четыре человека, сообщает региональное УГИБДД.

По предварительным данным, 58-летний водитель SsangYong при крутом повороте выбрал небезопасную скорость и не учел безопасный боковой интервал, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем Lada Vesta, которым управлял 48-летний мужчина.

В аварии пострадали водитель отечественной легковушки, а также трое его пассажиров: 23-летняя и 24-летняя девушки и 28-летний молодой человек. Всех увезли в Павловскую ЦРБ.

По информации инспекторов ДПС, водитель иномарки продолжительно был пьян. По данному факту полиция проводит проверку.

Ранее, напомним, мы сообщали о гибели в ДТП и.о. игумена Свято-Успенской Флорищенской пустыни иеромонаха Тихона.