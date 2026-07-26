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Сотни свертков и пять тайников: в Алматы задержали предполагаемого наркозакладчика

В Алматы задержали предполагаемого распространителя синтетических наркотиков. Во время спецоперации изъяты сотни свертков с веществами, тайники-закладки и оборудование, которое, по версии следствия, использовалось для фасовки запрещенных веществ, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Задержание провели сотрудники Управления по противодействию наркопреступности в Алатауском районе. По данным полиции, подозреваемым оказался 40-летний мужчина.

При личном досмотре у него обнаружили десятки расфасованных свертков. Еще свыше ста аналогичных упаковок оперативники изъяли из автомобиля задержанного.

В ходе обыска по месту жительства мужчины полицейские нашли вещества, происхождение которых установит судебная экспертиза, а также электронные весы, упаковочные материалы и другие предметы, предположительно использовавшиеся для фасовки.

Кроме того, в пяти оборудованных на территории Алматы тайниках сотрудники полиции обнаружили и изъяли еще более 300 свертков с веществом, которое направлено на экспертное исследование.

По данному факту проводится досудебное расследование. Правоохранители устанавливают происхождение изъятых веществ, возможные каналы их сбыта и все обстоятельства предполагаемой противоправной деятельности.