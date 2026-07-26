Не стало настоятеля Свято-Успенской Флорищевой пустыни Тихона

В Нижегородской области скончался настоятель Свято-Успенской Флорищевой пустыни Тихон. Об этом сообщается в группе «Благовещенское благочиние Выксунская Епархия».
Как сообщают в СМИ, исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах скончался в результате ДТП на трассе в Нижегородской области. Авария случилась в Володарском округе.
Духовенство и прихожане Благовещенского благочиния выражают глубокие соболезнования родным и близким иеромонаха. Духовенство и мирян просят помолиться об упокоении погибшего.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Дзержинске не стало ветерана Великой Отечественной войны Юрия Овчинникова.