Спасатели предупредили воронежцев о надвигающейся буре

В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июля, местами по области ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами 15−20 метров в секунду.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, непогода начнется уже в ночные часы и задержится как минимум до вечера. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуется плотно закрыть окна и отключить от сети электроприборы.
Во время грозы и усиления ветра категорически запрещается укрываться под деревьями, рекламными щитами и металлическими конструкциями. Особенно опасны в такую погоду линии электропередачи. Увидев оборванные провода, ни в коем случае не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте о ЧП по телефону 8−800−220−0−220.