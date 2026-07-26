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Спасатели предупредили воронежцев о надвигающейся буре

27 июля регион накроют ливни и шквалистый ветер.

Источник: АиФ Воронеж

В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 июля, местами по области ожидаются ливни, грозы и шквалистый ветер с порывами 15−20 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, непогода начнется уже в ночные часы и задержится как минимум до вечера. Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и соблюдать меры безопасности. Рекомендуется плотно закрыть окна и отключить от сети электроприборы.

Во время грозы и усиления ветра категорически запрещается укрываться под деревьями, рекламными щитами и металлическими конструкциями. Особенно опасны в такую погоду линии электропередачи. Увидев оборванные провода, ни в коем случае не приближайтесь к ним и немедленно сообщайте о ЧП по телефону 8−800−220−0−220.

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