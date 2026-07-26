В Сысерти три человека пострадали в лобовом столкновении

— В ДТП пострадали три человека. Это были 33-летний водитель и 33-летний пассажир Subaru Impreza. Также в числе пострадавших 29-летняя пассажирка Nissan Qashqai. Они были доставлены в Городскую больницу № 36 Екатеринбурга, — рассказали в ведомстве.