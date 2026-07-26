Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за штормового предупреждения

Для оперативного устранения возможных последствий непогоды круглосуточно будут дежурить 178 аварийных бригад, в которые входят 543 специалиста и 317 единиц техники. Под особым контролем находится подача света в больницы, школы и на объекты инфраструктуры, а на случай чрезвычайных ситуаций подготовлены 32 передвижные электростанции общей мощностью свыше 1,48 МВт.