Две женщины и мужчина найдены мертвыми в жилом доме Логойска — всего в компании было десять человек

Две женщины 40 и 42 лет и мужчина 44 лет найдены мертвыми в одном из жилых домов Логойска, сообщает Следственный комитет Беларуси.
Их тела были обнаружены утром воскресенья, 26 июля. А 54-летний супруг одной из погибших был экстренно госпитализирован в реанимацию. Следствие говорит о признаках острого отравления.
«По предварительной информации, накануне трагедии компания из 9 человек проводила время за совместным употреблением алкоголя. Состав спиртосодержащей жидкости устанавливается экспертами», — отмечают в СК.
Среди прочего специалист исследуют состав употреблявшихся компанией веществ назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Это поможет установить точную причину смерти людей.
«Следователями отрабатываются различные версии случившегося, в том числе острое отравление суррогатами алкоголя или наркотическими средствами», — говорится в заявлении СК, Логойский райотдел которого возбудил уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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