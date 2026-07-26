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Две женщины и мужчина найдены мертвыми в жилом доме Логойска — всего в компании было десять человек

Две женщины и мужчина из компании девяти человек найдены мертвыми в Логойске.

Источник: Комсомольская правда

Две женщины 40 и 42 лет и мужчина 44 лет найдены мертвыми в одном из жилых домов Логойска, сообщает Следственный комитет Беларуси.

Их тела были обнаружены утром воскресенья, 26 июля. А 54-летний супруг одной из погибших был экстренно госпитализирован в реанимацию. Следствие говорит о признаках острого отравления.

«По предварительной информации, накануне трагедии компания из 9 человек проводила время за совместным употреблением алкоголя. Состав спиртосодержащей жидкости устанавливается экспертами», — отмечают в СК.

Среди прочего специалист исследуют состав употреблявшихся компанией веществ назначены судебно-медицинские и химико-токсикологические экспертизы. Это поможет установить точную причину смерти людей.

«Следователями отрабатываются различные версии случившегося, в том числе острое отравление суррогатами алкоголя или наркотическими средствами», — говорится в заявлении СК, Логойский райотдел которого возбудил уголовное дело по части 2 статьи 144 Уголовного кодекса Беларуси (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее мы писали, что маршрутка попала в смертельную аварию на встречке в Витебской области.