Ситуация с обработкой багажа в аэропорту Внуково нормализовалась

«Уважаемые пассажиры! Ситуация с обработкой багажа в Международном аэропорту Внуково нормализовалась на 18:30 мск. Мы предельно честны с нашими пассажирами. Если ситуация изменится в вечерний пик, мы об этом сообщим. Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, к распределению багажа мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников», — говорится в сообщении.