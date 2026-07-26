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Ситуация с обработкой багажа в аэропорту Внуково нормализовалась

Ситуация с обработкой багажа в аэропорту Внуково нормализовалась, сообщила пресс-служба авиагавани.

Источник: РИА "Новости"

«Уважаемые пассажиры! Ситуация с обработкой багажа в Международном аэропорту Внуково нормализовалась на 18:30 мск. Мы предельно честны с нашими пассажирами. Если ситуация изменится в вечерний пик, мы об этом сообщим. Мы уже привлекли подрядчика к решению данной проблемы. Кроме того, к распределению багажа мы подключили дополнительные силы из числа сотрудников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. У задержек могут быть разные причины.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Прилагаем максимальные усилия для изменения ситуации в лучшую сторону!», — добавили в пресс-службе.