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Страшный пожар вспыхнул в поселке Волгоградской области

В Быковском районе на фоне 40-градусной жары разгорелся сильнейший пожар. По словам сельчан.

В Быковском районе на фоне 40-градусной жары разгорелся сильнейший пожар. По словам сельчан, огонь уже зашел в поселок Верхний Балыклей и захватил один жилой дом и четыре хозпостройки.

— Прибывшие на место спасатели установили, что в поселке Верхний Балыклей горит сухая трава, один жилой дом и четыре хозяйственные постройки, — подтверждают в пресс-службе регионального главка МЧС. — На месте работает 20 человек и шесть единиц техники.

На руку распространяющемуся пламени сегодня играет не только изнуряющее пекло, но и сильный ветер.

— В 16:29 объявлено о локализации пожара. Силы сотрудников МЧС направлены не только на его ликвидацию, но и защиту от огня соседних домов.

Сегодня днем губернатор Андрей Бочаров поручил усилить в регионе противопожарные меры и привести все силы и средства в режим повышенной готовности.

Отметим, что штормовой ветер с порывами до 25 м/с сохранится в Волгоградской области до завтрашнего дня. Вместе с ним в регион придут ливни, грозы и весьма ощутимое снижение температуры.

Фото Павла Мирошкина.

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