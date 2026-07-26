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В СКР сообщили о трех погибших альпинистах на Эльбрусе

На Эльбрусе нашли тела трех альпинистов, которые совершали восхождение на гору в группе. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. До этого региональное управление МЧС сообщало о двух эвакуированных с горы телах.

На Эльбрусе нашли тела трех альпинистов, которые совершали восхождение на гору в группе. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Кабардино-Балкарии. До этого региональное управление МЧС сообщало о двух эвакуированных с горы телах.

По версии следствия, группа из семи иностранцев отправилась на Эльбрус 24 июля. Вечером того же дня погода резко ухудшилась, и группа сбилась с маршрута. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников восхождения погибли на высоте 5,1 тыс. метров. Позднее спасатели обнаружили тела трех погибших альпинистов и одного выжившего.

МЧС по Кабардино-Балкарии сообщало, что спасатели эвакуировали тела двух альпинистов. Еще двух человек из группы удалось спасти. Поиски оставшихся альпинистов приостановили из-за непогоды.

СКР возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч.3 ст. 109 УК). Сейчас следователи собирают доказательную базу.

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