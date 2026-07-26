В СКР сообщили о трех погибших альпинистах на Эльбрусе

По версии следствия, группа из семи иностранцев отправилась на Эльбрус 24 июля. Вечером того же дня погода резко ухудшилась, и группа сбилась с маршрута. Один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двое участников восхождения погибли на высоте 5,1 тыс. метров. Позднее спасатели обнаружили тела трех погибших альпинистов и одного выжившего.