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Ураган повредил 30 соцобъектов в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону после сильной непогоды повреждения обнаружили в 14 детских садах и 16 школах.

В Ростове-на-Дону после сильной непогоды повреждения обнаружили в 14 детских садах и 16 школах. В четырех образовательных учреждениях стихия разрушила кровлю, еще в нескольких пострадали окна и ограждения, сообщил мэр города Александр Скрябин.

Шторм с грозой и сильным ветром обрушился на Ростовскую область в субботу. Из-за непогоды в ряде районов произошли перебои с электричеством и водоснабжением. Один человек погиб, 51 житель обратился за медицинской помощью.

В Ростове-на-Дону, а также Волгодонском и Чертковском районах ввели режим чрезвычайной ситуации.

Мэр добавил, что 27 июля четыре детских сада не смогут принять детей. Воспитанников временно распределят по другим корпусам, а информацию об изменениях передадут родителям.

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