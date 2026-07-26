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На Эльбрусе замерз ещё один альпинист, второго спасли

Второй альпинист погиб на Эльбрусе. Трагедия произошла на высоте 5300 метров, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Двое туристов запросили помощь у спасателей. Когда группа добралась до них, одного из альпинистов нашли мёртвым — мужчина умер от переохлаждения. Второго удалось эвакуировать.

Тело погибшего планируют забрать на следующий день, когда улучшатся погодные условия. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее Life сообщал, что на Эльбрусе группа из шести альпинистов запросила помощь, так как самостоятельно спуститься не могла. Туристы застряли на высоте около 5100 метров на седловине. Позже спасатели нашли тела двоих погибших. Из-за плохой погоды эвакуацию погибших граждан Боснии и Герцеговины пришлось отложить.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.