На Эльбрусе замерз ещё один альпинист, второго спасли

Ранее Life сообщал, что на Эльбрусе группа из шести альпинистов запросила помощь, так как самостоятельно спуститься не могла. Туристы застряли на высоте около 5100 метров на седловине. Позже спасатели нашли тела двоих погибших. Из-за плохой погоды эвакуацию погибших граждан Боснии и Герцеговины пришлось отложить.