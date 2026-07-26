В Ростове-на-Дону из-за стихии повреждены 14 детсадов и 16 школ

Накануне в Ростовской области штормовой ветер с грозой привел к отключению света и воды в ряде муниципалитетов. Электричества нет в 102 населенных пунктах, без воды остаются 42 тысячи жителей региона. Один человек погиб, пострадали 28 граждан. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим чрезвычайной ситуации.