В Ростове-на-Дону из-за стихии повреждены 14 детсадов и 16 школ

В Ростове-на-Дону из-за разбушевавшейся стихии повреждены 14 детских садов и 16 школ, в четырех учреждениях разрушена кровля. Об этом 26 июля сообщил глава города Александр Скрябин. По словам мэра, в двух образовательных учреждениях разбиты окна, еще в четырех пострадало ограждение.
«В понедельник, 27 июля, четыре детских сада не примут детей. Дети будут перераспределены в другие корпуса. Информацию доведем до родителей», — написал Скрябин на своем канале в «Максе».
Накануне в Ростовской области штормовой ветер с грозой привел к отключению света и воды в ряде муниципалитетов. Электричества нет в 102 населенных пунктах, без воды остаются 42 тысячи жителей региона. Один человек погиб, пострадали 28 граждан. В Ростове-на-Дону, Волгодонском и Чертковском районах введен режим чрезвычайной ситуации.