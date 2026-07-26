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Еще один турист погиб при восхождении на Эльбрус, его тело не могут эвакуировать

Мужчина погиб при восхождении на Эльбрус. Изначально двое зарегистрированных альпинистов из Ставропольского края и Тульской области запросили помощь на высоте около 5300 метров. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Мужчина погиб при восхождении на Эльбрус. Изначально двое зарегистрированных альпинистов из Ставропольского края и Тульской области запросили помощь на высоте около 5300 метров. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал «112».

По имеющимся данным, к моменту прибытия на место сотрудников МЧС один из участников восхождения уже скончался. Второго альпиниста, получившего травмы, спасатели спускают с горы. Эвакуировать тело погибшего не удалось из-за резкого ухудшения погодных условий.

— Эвакуировать тело погибшего сегодня не удалось из-за пурги и шквалистого ветра. Работы планируют возобновить утром, если позволит погода, — говорится в публикации.

Ранее пятеро иностранных альпинистов погибли на Эльбрусе. Всего в группе было семь альпинистов из Боснии и Герцеговины. На высоте более 5100 метров нескольким участникам восхождения стало плохо.

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