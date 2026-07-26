На Эльбрусе нашли тела еще трех погибших альпинистов

Ранее СУ СК РФ по региону сообщило, что группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус, один из альпинистов спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5100 метров. Спасатели нашли их тела, но эвакуации мешала плохая погода. Позже был найден живым еще один участник группы, поиски троих продолжились. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.