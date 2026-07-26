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Три сотрудника скорой помощи и житель Горловки ДНР ранены из-за атаки дрона ВСУ

Жители Горловки пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Три сотрудника скорой помощи, а также один житель Горловки получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем канале в МАХ.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дроном по автомобилю скорой медицинской помощи в центре Горловки. Ранены три сотрудника скорой помощи и один мирный житель», — говорится в сообщении.

Ранее сайт KP.RU писал, что семь мирных жителей получили ранения при атаке украинского дрона на Горловку в ДНР. Кроме торо, четыре человека погибли в результате атаки ВСУ. Сообщалось, что удар пришелся по Никитовскому району города. Некоторое время назад украинский беспилотник атаковал Калининский район Горловки.