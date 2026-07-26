Ранее сайт KP.RU писал, что семь мирных жителей получили ранения при атаке украинского дрона на Горловку в ДНР. Кроме торо, четыре человека погибли в результате атаки ВСУ. Сообщалось, что удар пришелся по Никитовскому району города. Некоторое время назад украинский беспилотник атаковал Калининский район Горловки.