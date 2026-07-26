Два поезда «Таврия» в Москву задерживаются из-за непогоды в Ростовской области

«Все поезда “Таврия”, которые сегодня, 26 июля, следовали в Крым и Краснодарский край с опозданием из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области, введены в график, либо прибыли на станции назначения. По состоянию на 20:00 по московскому времени следуют с опозданием из Крыма: поезд № 017/018 Керчь — Москва, отправлением 25 июля, следует с опозданием 4,5 часа; поезд № 027/028 Керчь — Москва, отправлением 25 июля, следует с опозданием 3,5 часа», — говорится в сообщении.
Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Обратиться за справками можно по телефонам горячей линии: 8 800 775 54 53 и 8 800 100 54 53.
Ранее Агентство городских новостей «Москва» сообщало, что около 110 поездов задерживаются в Ростовской области из-за непогоды.