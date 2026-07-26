Тела двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски ещё троих приостановили. Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / spasatel_from_elbrus.
Накануне группа из семи альпинистов сделала совместное фото перед восхождением. В живых остались только двое — Харис Адилович и Кемаль Видимлич. Среди погибших — две женщины — Мелиха Чаушевич и Альма Оканович. Одна из них работала врачом. По данным СМИ, все альпинисты были профессионалами и давно занимались этим видом спорта.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели иностранцев. «Следственным управлением СК РФ по КБР по поручению председателя Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, шесть зарегистрированных альпинистов запросили помощь при спуске с Эльбруса. Группа оказалась на седловине горы на высоте около 5100 метров и не могла самостоятельно продолжить путь. Позднее спасатели обнаружили тела двух участников. Погибших нашли примерно в 01:30 на той же высоте.
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