Тела двух альпинистов эвакуировали с Эльбруса, поиски ещё троих приостановили

Накануне группа из семи альпинистов сделала совместное фото перед восхождением. В живых остались только двое — Харис Адилович и Кемаль Видимлич. Среди погибших — две женщины — Мелиха Чаушевич и Альма Оканович. Одна из них работала врачом. По данным СМИ, все альпинисты были профессионалами и давно занимались этим видом спорта.