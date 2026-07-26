Спасатели потушили комбайн и уберегли от огня поле гороха

Спасателям поступило в воскресенье сообщение о пожаре в поле около деревни Мстибово.
«Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, зерноуборочный комбайн был охвачен огнем, на корню горела два гектара гороха», — говорится в сообщении.
Пожар удалось ликвидировать, в его результате пострадавших нет. На месте ЧП работали четыре единицы техники МЧС.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше