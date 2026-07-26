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Спасатели потушили комбайн и уберегли от огня поле гороха

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в Волковысском районе потушили возгорание комбайна и спасли от огня 88 гектар гороха, сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Sputnik.by

Спасателям поступило в воскресенье сообщение о пожаре в поле около деревни Мстибово.

«Когда подразделения МЧС прибыли к месту происшествия, зерноуборочный комбайн был охвачен огнем, на корню горела два гектара гороха», — говорится в сообщении.

Пожар удалось ликвидировать, в его результате пострадавших нет. На месте ЧП работали четыре единицы техники МЧС.

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