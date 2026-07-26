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Людей эвакуировали из ТРЦ «Европолис» в районе Ростокино после поджога примерочной

Из торгово-развлекательного центра «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Из торгово-развлекательного центра «Европолис» на проспекте Мира были экстренно эвакуированы все посетители и сотрудники магазина. Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщил Telegram-канал «112».

Предварительно, причиной эвакуации стал локальный пожар. Посетитель набрал футболок в магазине «ХЦ» на втором этаже и отправился в примерочную, где устроил поджог, после этого началось сильное задымление. После этого он сбежал с места случившегося.

— Посетителей и сотрудников торгового центра эвакуировали. Пожар удалось потушить сотрудникам с помощью огнетушителя. Обстоятельства произошедшего выясняются, — говорится в публикации.

В подмосковном Долгопрудном эвакуировали посетителей и сотрудников ТЦ «Город», расположенного на Лихачевском проспекте. Причиной эвакуации стало задымление.

До этого около 700 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра «Ривьера» на юге Москвы. Кроме того, в конце декабря 2024 года ТЦ «Форт» эвакуировали в столичном районе Отрадное, куда прибыли сотрудники экстренных городских служб.