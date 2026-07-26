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Блогер Ремесло находится в институте Сербского

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Блогер Илья Ремесло, арестованный по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, находится в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Бадамшин.

Источник: © РИА Новости

«Илья Ремесло находится в институте Сербского», — сказал собеседник агентства.

НМИЦ имени Сербского является специализированным учреждением в области судебной психиатрии и наркологии, где проводятся сложные судебно-психиатрические экспертизы.

Ремесло задержали в Санкт-Петербурге утром 17 июля, затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Защита настаивает на невиновности своего подзащитного.