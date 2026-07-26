Блогер Ремесло находится в институте Сербского

Ремесло задержали в Санкт-Петербурге утром 17 июля, затем доставили в Москву. Вечером того же дня Басманный суд арестовал блогера до 16 сентября по делу о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ. Защита настаивает на невиновности своего подзащитного.