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ТАСС: в ТРЦ «Европолис» на севере Москвы произошло возгорание

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в ТРЦ «Европолис» на Проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«Возгорание произошло на втором этаже и было и было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда пожарных», — сказал собеседник агентства.

Площадь возгорания составила 2 кв. м, один человек передан бригаде скорой для осмотра.