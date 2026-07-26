ТАСС: в ТРЦ «Европолис» на севере Москвы произошло возгорание

«Возгорание произошло на втором этаже и было и было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда пожарных», — сказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составила 2 кв. м, один человек передан бригаде скорой для осмотра.
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Небольшой пожар произошел в ТРЦ «Европолис» на Проспекте Мира в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«Возгорание произошло на втором этаже и было и было ликвидировано порошковым огнетушителем до приезда пожарных», — сказал собеседник агентства.
Площадь возгорания составила 2 кв. м, один человек передан бригаде скорой для осмотра.