Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На станции метро «Горный институт» в Петербурге обрушилась часть эскалатора

Инцидент произошел без пассажиров, пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

На станции метро «Горный институт» в Петербурге днем 26 июля во время тестового запуска эскалатора произошло частичное обрушение его конструкции. По предварительной информации, инцидент случился около 15:20.

Во время испытаний без пассажиров направляющие элементы каркаса рухнули сверху и пробили несколько ступеней эскалатора. Очевидцы сообщили, что металлические конструкции упали вниз, однако людей на эскалаторе в этот момент не было.

Об этом рассказали пассажиры в Telegram-канале «Мегаполис», ставшие очевидцами ЧП.

— Обошлось без жертв, — сообщили они в соцсетях.

Обстоятельства случившегося и причины обрушения в петербургском метрополитене пока не прокомментировали.

Напомним, станция метро «Горный институт» в Петербурге открылась 27 декабря 2024 года. Она находится на Лахтинско-Правобережной линии на «оранжевой ветке».