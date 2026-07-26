Средства ПВО в течение дня ликвидировали 32 дрона над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня ликвидировали 32 украинских беспилотника над регионами Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
Как отметили в военном ведомстве средства ПВО перехватили украинские дроны в период с 08:00 мск до 20:00 мск. Беспилотники были ликвидированы над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Ранее сообщалось, что силами ПВО за минувшие сутки были уничтожены более тысячи украинских беспилотников самолетного типа, а также восемь управляемых авиационных бомб.
Сайт KP.RU также писал, что ВС России за сутки нанесли удары по логистическим центрам, а также по цехам производства беспилотников большой дальности ВСУ.