Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина устроил поджог в примерочной московского ТЦ

В Москве посетитилей ТЦ эвакуировали после поджога примерочной.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина поджег одежду в примерочной одного из магазинов в ТЦ «Европолис» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источники.

Отмечается, что в примерочной разгорелся пожар, из-за этого посетителей были вынуждены эвакуировать.

Как сообщает источник, один из посетителей набрал футболок в магазине и отправился в примерочную, где устроил поджог. После этого он скрылся с места происшествия. На данный момент выясняется его местонахождение. Дальнейшие подробности произошедшего уточняются.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Краснодарском крае трое несовершеннолетних подожгли локомотив. Ущерб от их действий составил более 17 млн рублей, его придется возмещать их родителям.