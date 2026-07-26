Мужчина устроил поджог в примерочной московского ТЦ

Мужчина поджег одежду в примерочной одного из магазинов в ТЦ «Европолис» в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источники.
Отмечается, что в примерочной разгорелся пожар, из-за этого посетителей были вынуждены эвакуировать.
Как сообщает источник, один из посетителей набрал футболок в магазине и отправился в примерочную, где устроил поджог. После этого он скрылся с места происшествия. На данный момент выясняется его местонахождение. Дальнейшие подробности произошедшего уточняются.
Ранее сайт KP.RU писал, что в Краснодарском крае трое несовершеннолетних подожгли локомотив. Ущерб от их действий составил более 17 млн рублей, его придется возмещать их родителям.