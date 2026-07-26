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Арестованного блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского

Арестованного по делу о распространении фейков о ВС РФ блогера Илью Ремесло направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Арестованного по делу о распространении фейков о ВС РФ блогера Илью Ремесло направили на обследование в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского. Об этом «РИА Новости» сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

НМИЦ имени Сербского специализируется на судебной психиатрии и наркологии. Основное направление деятельности — проведение сложных судебно-психиатрических экспертиз и разработка научных основ судебной психиатрии.

Илью Ремесло задержали в Санкт-Петербурге утром 17 июля, позднее его доставили в Москву. По данным ТАСС, дело расследует Главное следственное управление СКР. Вечером того же дня Басманный суд арестовал блогера до 16 сентября.

Илья Ремесло — российский юрист, блогер и общественный деятель. Он получил известность благодаря резкой критике Алексея Навального. В марте 2026 года Илья Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов с критикой российских властей. Он подтвердил, что написал их лично. Спустя сутки Илью Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Он провел в клинике около месяца.