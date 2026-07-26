Арестованного блогера Ремесло направили на обследование в институт Сербского

Илья Ремесло — российский юрист, блогер и общественный деятель. Он получил известность благодаря резкой критике Алексея Навального. В марте 2026 года Илья Ремесло опубликовал в своем Telegram-канале несколько постов с критикой российских властей. Он подтвердил, что написал их лично. Спустя сутки Илью Ремесло госпитализировали в психиатрическую больницу № 3 им. Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Он провел в клинике около месяца.