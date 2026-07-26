Спецназ ликвидировал подозреваемого в наезде на толпу в Берлине

Накануне вечером белый микроавтобус на большой скорости въехал в толпу на улице Леннештрассе. В результате наезда один человек погиб. Ещё 16 человек получили травмы. Среди пострадавших оказались участники шествия ЛГБТ*. Власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации и направили на место спасателей. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт сообщил, что водитель сначала совершил наезд на группу людей. Затем он вышел из машины и атаковал прохожих с мачете.