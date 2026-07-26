Опасный заплыв на матрасе: спасатели предотвратили ЧП на озере в Башкирии

«Надувные матрасы и круги не предназначены для заплывов на глубину, — вновь напомнили в Госкомитете РБ по ЧС. — Ветер и течение могут мгновенно унести вас далеко от берега. Будьте внимательны и не рискуйте своей безопасностью».