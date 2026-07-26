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В Минске автобус задавил водителя, который вышел его чинить

Автобус «МАЗ» на остановке «Тростенецкая» наехал на своего водителя.

Источник: Комсомольская правда

Автобус МАЗ задавил своего водителя, сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Трагедия произошла днем 26 июля.

ВНИМАНИЕ! ВИДЕО МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ШОКИРУЮЩИЕ И НЕПРИЯТНЫЕ КАДРЫ!

60-летний водитель автобуса «МАЗ» на остановке «Тростенецкая» из-за неисправности автобуса прекратил движение и стал принимать меры по самостоятельному устранению неполадки. После остановки автобуса водитель не выключил двигатель, передачу и не включил стояночный тормоз, в результате чего автобус самопроизвольно начал движение и наехал на него. Судя по видео, водитель пытался остановить автобус. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Инцидент расследуют сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД Минска и следственно-оперативная группа.

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