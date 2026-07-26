В Минске автобус задавил водителя, который вышел его чинить

60-летний водитель автобуса «МАЗ» на остановке «Тростенецкая» из-за неисправности автобуса прекратил движение и стал принимать меры по самостоятельному устранению неполадки. После остановки автобуса водитель не выключил двигатель, передачу и не включил стояночный тормоз, в результате чего автобус самопроизвольно начал движение и наехал на него. Судя по видео, водитель пытался остановить автобус. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.