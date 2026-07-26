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RBB: подозреваемого в наезде на толпу в Берлине ликвидировали

Подозреваемый в совершении теракта в центре Берлина, по предварительной информации, был ликвидирован во время полицейской операции в районе Шпандау. Об этом 26 июля сообщил телеканал RBB.

Источник: Reuters

«Предполагаемый преступник, сбежавший, по-видимому, был застрелен во время полицейской операции на небольшом садовом участке Шпандау», — говорится в публикации.

Позже эти сведения подтвердили в полиции Берлина в социальной сети X (бывш. Twitter). По данным правоохранителей, около 18:00 по местному времени подозреваемого обнаружили в районе Шпандау. Утверждается, что мужчина, вооруженный холодным оружием, направился в сторону сотрудников полиции, после чего бойцы спецподразделения открыли огонь.

До этого RBB сообщал о задержании мужчины, которого связывали с расследованием теракта. По информации телеканала, он является уроженцем Ирана, ранее неоднократно обвинялся в совершении преступлений, а также в его отношении действовало подлежащее исполнению решение о депортации. При этом на тот момент его возможная роль в нападении оставалась неустановленной.

Инцидент произошел 25 июля, когда автомобиль въехал в толпу людей в центральном парке «Тиргартен» неподалеку от Бранденбургских ворот в Берлине. В результате несколько человек получили ранения. Уже на следующий день полиция задержала предполагаемого пассажира автомобиля. Число пострадавших впоследствии увеличилось до 29, один человек погиб. Правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как исламистский теракт.

Как сообщила 26 июля немецкая газета Welt, подозреваемый в совершении наезда на людей вышел из исправительного учреждения для несовершеннолетних только в мае 2026 года. Глава МВД Германии Александр Добриндт заявил, что водитель после наезда также атаковал прохожих с мачете. По его словам, главным подозреваемым является гражданин Германии с ливанскими корнями 2005 года рождения.

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