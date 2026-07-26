RBB: подозреваемого в наезде на толпу в Берлине ликвидировали

До этого RBB сообщал о задержании мужчины, которого связывали с расследованием теракта. По информации телеканала, он является уроженцем Ирана, ранее неоднократно обвинялся в совершении преступлений, а также в его отношении действовало подлежащее исполнению решение о депортации. При этом на тот момент его возможная роль в нападении оставалась неустановленной.