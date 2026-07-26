Набитая людьми «Лада» врезалась в ограждение по вине пьяного 18-летнего водителя

В автомобиле «Лада Гранта» находились семь человек. В результате удара водитель и пятеро пассажиров получили травмы. Не пострадал только один 18-летний пассажир. Среди пострадавших — 41-летняя мать водителя и её 34-летняя подруга, а также девушки 15 и 21 года и молодой человек 21 года. Трое из пострадавших находятся в реанимации.